Останній бюджет Обами: президент США представив Конгресу кошторис на $4 трильйони

Президент США Барак Обама представив у вівторок план федеральних витрат на наступний бюджетний рік в розмірі понад $4 трлн. Фінансовий рік починається 1 жовтня. Контрольований республіканцями Конгрес вже дав зрозуміти, що ігноруватиме чимало нових ініціатив Обами під час його останнього року на посаді президента, повідомляє «Голос Америки».

У рік президентських виборів, щоб сприяти перемозі наступника, президент-демократ пропонує програми, які обов'язково сподобаються прихильникам можливого кандидата в президенти від Демократичної партії, і проти яких, ймовірно, виступатиме кандидат від Республіканської партії, принаймні - частково.

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Напередодні офіційного опублікування фінансового бюджету Обами на 2017 рік Білий дім заявив, що пропозиція потребуватиме збільшення витрат на боротьбу з терористами «Ісламської держави» на Близькому Сході, податок $10 за барель нафти для фінансування «чистих» транспортних проектів, на нову ініціативу щодо дослідження лікування раку і на велику фінансову допомогу для студентів з низьким рівнем доходів.

Обама хоче отримати $ 7,5 млрд на боротьбу з ІДІЛ - збільшення на 50 відсотків, яке включає закупівлю більш ніж 45 тисяч «розумних бомб» з GPS наведенням.

Бюджет знову передбачає збільшення хронічного дефіциту бюджету країни до рівня вище півтрильйона доларів після того, як він знизився до $439 млрд минулого року. Дефіцит бюджету скорочувався протягом усіх семи років президентства Обами, після досягнення $1,4 трлн протягом його першого року на посаді президента на тлі найрізкішого спаду економіки країни з часів Великої депресії 1930-х років.

Податок на нафту пропонується Обамою в період дуже низьких цін на нафту на світовому ринку - близько $30 за барель.

Контрольований республіканцями Конгрес постійно відхиляє нові податки на нафту, так само, як вони відкидали і останні плани держвидатків Обами, в тому числі - заклики в попередні роки підвищити податки для багатих американців і ввести нові збори з великих банків.