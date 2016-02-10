Нацбанк знову опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2594.4535 (9 лютого – 2587.7397)

100 EUR – 2915.1280 (9 лютого – 2872.6498)

10 RUR – 3.2975 (9 лютого – 3.3668)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,85/25,90 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,1220/29,1710 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3380/0,3390 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9445 грн/дол., до цього часу було укладено 542 угоди на суму 361,79 млн дол.