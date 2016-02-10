Витрати росіян вперше за 17 років перевищили доходи

Згідно з даними Росстату і Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП), вперше з 1998 року різниця між доходами і витратами росіян стала негативною, склавши 420 млрд руб. Про це пише газета «Коммерсантъ».

За даними видання, основними причинами негативного балансу є: збільшення витрат на заощадження, скорочення витрат на товари і послуги, а також швидке погашення кредитів домогосподарствами.

«Коммерсант» зазначає, що сталося найбільш помітне за останні три роки зниження частки витрат на товари і послуги — відразу на 4% - до 71,3%.

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Чисте погашення банківських боргів громадян без урахування виплат відсотків становило 5,7 млрд руб., що в балансі Росстату фактично означає збільшення заощаджень. Обсяг купівлі валюти, багато в чому через різке скорочення рублевих ресурсів на руках у населення, скоротився більш ніж втричі — до $12 млрд ($40,7 млрд у 2014 році).

Саме в грудні 2015 року населення істотно скоротило покупку товарів: в грудні 2014 року на ці цілі пішло 52,4% доходів, у грудні минулого року — уже 45,6%. Залишки готівкових грошей в заощадження населення становили рік тому 21% від усіх накопичень, а в 2015 — всього 16,7%.