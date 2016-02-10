НБУ вперше виводить банк з ринку через непрозорість структури його власності

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення невеликого банку «ТК Кредит» до категорії неплатоспроможних, вперше ухваливши рішення про виведення банку з ринку через непрозорість структури його власності.

Як повідомляється на сайті регулятора, із середини 2014 року НБУ неодноразово звертав увагу банку на невідповідність структури його власності вимогам у частині прозорості, однак банк ігнорував ці вимоги і не подавав документів, а власники банку не вжили необхідних заходів для приведення структури у відповідність до вимог законодавства.

За оцінками НБУ, 98,9% вкладників банку одержать відшкодування через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсягу, який оцінюється на рівні близько 0,6 млн грн.

Регулятор нагадав, що до кінця 2015 року всі українські банки повинні були надати інформацію на підтвердження прозорості структури власності, в іншому разі ці банки буде виведено з ринку.

Також НБУ нагадав, що планує завершити процес забезпечення прозорості структури власності українських банків до кінця першого кварталу 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які були передані в управління Фонду гарантування вкладів.

У жовтні минулого року НБУ оприлюднив перелік із 48 банків з непрозорою структурою власності, зобов'язавши ці банки надати пакети документів про реальних власників і контролерів у рамках Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб», який набув чинності в березні.

За оцінками НБУ, розкриття реальних власників українських банків допоможе Фонду гарантування вкладів фізосіб і правоохоронним органам визначити відповідачів за позовами до банків і притягнути їх до відповідальності за доведення банку до банкрутства.

Згодом НБУ повідомляв про ряд банків, які врегулювали питання прозорості структури власності, у зв'язку з чим регулятор виключив їх з переліку «непрозорих» банків. Згідно з даними на сайті НБУ, у списку банків, з якими триває робота з легалізації структури власності, ще близько 30 фінустанов.