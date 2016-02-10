НБУ вперше виводить банк з ринку через непрозорість структури його власності
Регулятор визнав неплатоспроможним банк «ТК Кредит».
Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення невеликого банку «ТК Кредит» до категорії неплатоспроможних, вперше ухваливши рішення про виведення банку з ринку через непрозорість структури його власності.
Як повідомляється на сайті регулятора, із середини 2014 року НБУ неодноразово звертав увагу банку на невідповідність структури його власності вимогам у частині прозорості, однак банк ігнорував ці вимоги і не подавав документів, а власники банку не вжили необхідних заходів для приведення структури у відповідність до вимог законодавства.
За оцінками НБУ, 98,9% вкладників банку одержать відшкодування через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсягу, який оцінюється на рівні близько 0,6 млн грн.
Регулятор нагадав, що до кінця 2015 року всі українські банки повинні були надати інформацію на підтвердження прозорості структури власності, в іншому разі ці банки буде виведено з ринку.
Також НБУ нагадав, що планує завершити процес забезпечення прозорості структури власності українських банків до кінця першого кварталу 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які були передані в управління Фонду гарантування вкладів.
У жовтні минулого року НБУ оприлюднив перелік із 48 банків з непрозорою структурою власності, зобов'язавши ці банки надати пакети документів про реальних власників і контролерів у рамках Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб», який набув чинності в березні.
За оцінками НБУ, розкриття реальних власників українських банків допоможе Фонду гарантування вкладів фізосіб і правоохоронним органам визначити відповідачів за позовами до банків і притягнути їх до відповідальності за доведення банку до банкрутства.
Згодом НБУ повідомляв про ряд банків, які врегулювали питання прозорості структури власності, у зв'язку з чим регулятор виключив їх з переліку «непрозорих» банків. Згідно з даними на сайті НБУ, у списку банків, з якими триває робота з легалізації структури власності, ще близько 30 фінустанов.