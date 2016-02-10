Уряд Білорусі через обвал цін на нафту розробив пакет невідкладних заходів

Прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кобяков заявив, що економіка країни переживає важкі часи, передає БелаПан.

"Ще два місяці тому ми мали один прогноз, заснований на експертних оцінках міжнародних фінансових інститутів, — це 50 доларів США за барель нафти. Зараз ситуація різко змінилася, і ми маємо близько 30 доларів США за барель, — сказав Кобяков. — Ніхто не може з високим ступенем ймовірності сказати, як буде себе вести зовнішня ринкова стихія. Але ми повинні бути готові до найгіршого сценарію".

Читайте такожРосія більше не найбільший постачальник - лідером поставок нафтопродуктів в Україну стала БілорусьВ цих умовах, зазначив прем'єр-міністр, уряд виробив пакет невідкладних антикризових заходів. "Підготовлено відразу сім проектів указів глави держави і постанов уряду, спрямованих на забезпечення економічної безпеки країни, мобілізацію ресурсів, підвищення оперативності та комплексності прийняття рішень на всіх рівнях управління, підвищення конкурентоспроможності економіки, а також консолідацію бюджету", — заявив Кобяков.

Передбачається "чіткий поділ зон відповідальності за зобов'язаннями, ефективність управління активами державних підприємств". Визначено завдання, що орієнтують на "диверсифікацію експорту, залучення іноземних інвестицій, створення умов для прискореного розвитку малого та середнього бізнесу". В якості системного заходу підвищення ефективності виробничого сектора визначено "раціональне імпортозаміщення".

"Одночасно з заходами щодо збільшення доходів передбачаються заходи по скороченню витрат, — сказав Кобяков. — Ми серйозно будемо оптимізувати насамперед не першочергові капітальні видатки".

За його словами, при збереженні нинішніх цін на нафту (близько 30 доларів за барель) і курсу долара до російського рубля (близько 80) середньорічний курс долара до білоруського рубля складе 22,719 рублів.

Спочатку бюджет був розрахований за курсом близько 18.700 рублів за долар. Підставою слугували прогнози ціни на нафту в районі 50 доларів за барель і курсу долара до російського рубля біля позначки 63.

На 31 грудня 2015 року офіційний курс долара до рубля становив 18.569. На 10 лютого він встановлений на рівні 21.959. З початку року американська валюта подорожчала на 18,3%, російська — на 9,7%, євро — на 21%.