Результат залежності від Росії: курс білоруського рубля впав до історичного мінімуму

На відкритті валютних торгів Білоруської валютно-фондової біржі в середу, 10 лютого, нацвалюта країни продовжує здавати позиції до долара США і євро, передає БелаПан.

Так, курс долара США зріс на 180 рублів - до 22.139 рубля, а євро додав у вартості відразу 422 рубля і досяг 24.983 рубля.

Російський рубль на відкритті торгів, навпаки, подешевшав до білоруського — на 0,22 рубля, до 279,95 рубля.

Читайте такожУряд Білорусі через обвал цін на нафту розробив пакет невідкладних заходівНапередодні, 9 лютого, біржові курси долара і євро оновили історичні максимуми. За даними біржі, курс долара США зріс на 299 рублів (1,38%) до 21.959 рубля. Курс євро виріс на 421 рубль (1,74%) до 24.561 рубля. Російський рубль знизився до білоруського на 1,60 рубля (0,57%) до 280,17 рубля.

При підготовці бюджету Білорусі на 2016 рік був закладений середньорічний курс долара 18.700 рубля. При курсоутворенні Нацбанк використовує механізм прив'язки курсу рубля до кошика валют, в якому питома вага російського рубля складає 40%, а частки долара США і євро — 30% кожна.