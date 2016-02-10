Німеччина закликала Україну знайти компроміс із РФ щодо "боргу Януковича" - Bloomberg

Німеччина, яка виступає посередником у спорі між Україною та Росією з питання сплати боргу в 3 млрд дол., який було виданого уряду Януковича в грудні 2013 року й потрапив під мораторій на виплати в грудні 2015 року, запропонувала Україні знайти компроміс і вийти з пропозицією до Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до переговорів двох країн.

«Німеччина просить Україну зробити Росії нову пропозицію про те, як вирішити спір щодо 3 млрд дол., - йдеться в повідомленні Bloomberg. - Мінфін ФРН закликає Україну знайти компроміс. Попередні пропозиції щодо врегулювання спору, висловлені Києвом, виявилися неприйнятними для Москви, оскільки містили умови гірші від тих, що були запропоновані приватним кредиторам, які погодилися на реструктуризацію боргів загальним обсягом 15 млрд дол.».

Як підкреслює агентство, заява посередника - це свідчення того, що Україна намагається знайти позасудове вирішення спору. Однак в українському Мінфіні це поки не коментують.

Водночас аналітики, опитані агентством, зазначають, що компроміс був би зручний для всіх сторін, оскільки Україна і так переживає значні невизначеності, в першу чергу, в політичному плані. «Українські бонди з терміном погашення у вересні 2019 року, випущені в рамках завершення процесу реструктуризації, минулого вівторка стрибнули вище 12% - вперше з моменту випуску (при базовій ставці 7,75% - УНІАН). І зараз Україні не потрібні нові невизначеності», - підкреслює видання.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна відповідно до чинного законодавства і раніше взятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році обсягом 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який підпав під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол. Борг у 3 млрд дол. був визнаний офіційним боргом країни спеціальним рішенням МВФ. Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або ухвалення відповідного судового рішення.

Мораторій набрав чинності 20 грудня 2015 року. Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни у разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними у 2013 році.

30 грудня 2015 року Кабінет міністрів України підтвердив своє рішення ввести мораторій на виплату боргу перед Російською Федерацією обсягом 3 млрд дол. Рішення уряду було обумовлено тим, що Росія відмовилася реструктурувати цей борг.

1 січня 2016 року Росія заявила, що готова розглядати питання виплати боргу в арбітражному суді Лондона.

Разом із тим, 13 січня цього року Міністерство фінансів України домовилося зі Сбербанком Росії про принципи реструктуризації кредитів «Укравтодору» і державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», які були гарантовані державою.

В середині січня глава Мінфіну Наталія Яресько заявила, що Україна не запропонує Росії нових умов реструктуризації боргу, але формат реструктуризації може відрізнятися від боргової операції, проведеної українським урядом у серпні-листопаді 2015 року.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня дійшли згоди щодо реструктуризації частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відтермінування платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.