Україна минулого року відновила контроль над діяльністю океанічного риболовецького флоту та отримала прибуток

Це стало можливим завдяки відновленню контролю та розблокуванню діяльності державної риболовецької компанії “Фішинг Компані” та держпідприємства «Сервіс», які є власниками суден. Підприємства відновили отримання фрахтових платежів, ставку фрахту було піднято на майже 40% – до рівня ринкових, по одній із компаній було здійснено повне погашенням боргу. Про це йдеться у статті «Як Україна захищала свій рибопромисловий флот» видання «AgroPolit».

Так, у статті йдеться, що два українських держпідприємства володіли суднами «Алексей Слободчиков», «Иван Голубец», «Професор Михаил Александров», які виловлювали рибу в районі Нової Зеландії, та судном «Капитан Русак» у водах Мавританії. Українські компанії з березня 2014 року не отримували коштів за фрахт і фактично не контролювали свої кораблі. Кримські директори відкрили нові рахунки на території Росії і до червня 2014 року отримували оплату за фрахт близько $300 тис. Юридично державні компанії за договорами перебували у технічному дефолті. Нових директорів підприємств не визнавали закордонні партнери. Заборгованість за фрахт судна «Капитан Русак» складала 400 тис доларів США, суден «Иван Голубец», «Алексей Слободчиков» та «Профессор Михаил Александров» - 1,2 млн доларів США.

У 2015 році Держрибагентство України відновило переговорний процес з фрахтувальниками, в наслідок чого вдалося повернути контроль та розблокувати діяльність своїх державних компаній, які є власниками суден. Терміново змінили порт приписки на Іллічівськ, щоби судна не дісталися Росії. Було змінено класифікаційне товариство з російського на українське і поновлено конструктивні робочі відносини з фрахтувальником. У ході складних, тривалих переговорів у вересні 2015 року підписано додаткові умови до договорів і якісно змінено ставки бербоут-чартеру на користь економічних інтересів України.

В рамках перегорів українська сторона погодилася на рефлагацію суден, тобто тимчасову зміни регістру із українського на новозеландський. Ці дії були необхідні через зміни у законодавстві Нової Зеландії, отримання квот для риболовлі в цьому районі стало можливо тільки суднами під новозеландським прапором. Рефлагація є світовою практикою і не передбачає зміну компанії-власника та держави власника; власником флоту залишається держава Україна.