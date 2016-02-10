МВФ про продовження співпраці з Україною: потрібні реформи і боротьба з корупцією

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння розвитком ситуації в Україні, ослабленням реформи державного управління і відсутністю ефективної боротьби з корупцією.

Про це йдеться у заяві директора-розпорядника Фонду Крістін Лагард.

«Я стурбована ослабленням реформи системи державного управління, боротьби з корупцією, а також зниженням впливу закону і законності у формуванні політики держави. Без прагнення оживити реформи, посилити боротьбу з корупцією буде важко зрозуміти, як Фонд зможе продовжити програму (співпраці з Україною - УНІАН) і допоможе зробити її успішною", - цитує Лагард департамент зовнішніх зв'язків Фонду.

На думку Лагард, Україна ризикує повторити минулий досвід згортання реформ.

«Україна ризикує повернутися до часу провалу реформ, який країна вже переживала у нещодавній історії. У зв'язку з цим дуже важливо, щоб керівництво країни повернуло Україну на перспективний шлях реформ», - наголосила очільниця МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

На даний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ і меморандум про другий перегляд програми й подальші дії сторін, яку розгляне Рада директорів фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Рада директорів ще не прийняла рішення про надання третього траншу кредиту в обсягу 1,7 млрд дол. Одержання цих коштів є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дасть змогу нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

Одним з чинників, що призупинили роботу з меморандуму, стали розмови про можливу відставку уряду. Питання відставки уряду обговорюється з початку року у зв'язку із заявами одразу декількох міністрів про відставку. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також голова Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Відставка Абромавичуса викликала найгострішу реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо звинуватив представників фракції «Блоку Петра Порошенко» у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микольську. Занепокоєння відставкою висловили посли дев‘яти країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.

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Разом з тим, 4 лютого під час позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавичус сказав, що рішення про вихід з уряду змінювати не буде.