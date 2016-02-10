Експерти оцінили збитки України від торговельної війни з Росією

Торгова війна з Росією призведе до втрати близько 1 мільярда доларів експортних надходжень в Україну на рік, вважають аналітики UniCredit Bank.

Як наголошується в звіті аналітиків, переданому УНІАН, в результаті падіння цін на сировину український експорт, який є головним джерелом надходження валютної виручки до країни, впав до 37 мільярдів доларів в 2015 році з 63 мільярдів доларів в 2013 році.

Разом з тим, як зазначили експерти, експорт товарів з високою доданою вартістю, на який меншою мірою вплинуло падіння цін на сировину, у зв'язку з припиненням торговельних відносин з Росією і зниженням споживчих настроїв в СНД, скоротився до 7,6 мільярда доларів в 2015 році з 16 мільярдів доларів в 2013 році.

За прогнозами експертів, відносна політична стабільність до виборів в 2018 році дасть Україні можливість повномасштабної реалізації непопулярних реформ, а також сприятиме поверненню українського капіталу з офшорів.

Найбільш перспективними галузями в Україні в короткостроковій перспективі експерти назвали сільське господарство, логістику і деревообробну промисловість, у середньостроковій перспективі – теж сільське господарство та логістика, а також сферу інформаційних технологій, виробництво електрообладнання та енергетичний сектор.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року російська влада ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною. Серед таких рішень - призупинення Росією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД. Обмежувальні заходи вступили в силу з 1 січня 2016 року. Тоді ж Росія ввела ембарго на експорт українського продовольства і ряду промислових товарів.

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Слідом, 2 січня, Україна ввела "дзеркальні" торговельні заходи, а саме - імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період в 3-5 років. З 4 січня Росія повністю заборонила транзит українського експорту по російській території. За підрахунками Мінекономрозвитку, обсяг транзиту становить близько 1,8 мільярда доларів на рік.