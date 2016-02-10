Гривня на міжбанку торгується близько 26 за долар

У середу, 10 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,91/25,97 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Таким чином, ринок поки не відреагував на заяву директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард про можливе припинення співпраці фонду з нашою країною у зв'язку з розвитком політичної кризи, ослабленням реформи державного управління і відсутністю ефективної боротьби з корупцією.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 29,1480/29,2130 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3280/0,3290 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:30 встановився на рівні 25,9418 гривні/долар, на цю годину укладено 246 угод на суму 81,85 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ сьогодні оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню об'ємом до 30 мільйонів доларів США. Результати аукціону наразі не оприлюднені.

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Голова НБУ Валерія Гонтарева, виступаючи у Верховній Раді, пояснила коливання курсу в останній місяць сезонним падінням ділової активності і великою кількістю вихідних днів у січні, виплатами з Єдиного казначейського рахунку в грудні на 30 мільйонів гривень. Крім того, вона зазначила дестабілізуючий вплив на ринок політичної ситуації в країні в останні дні і підкреслила, що НБУ може згладжувати різкі коливання курсу гривні при виникненні ситуативних факторів, у той час як фундаментальні фактори знаходяться поза зоною впливу регулятора.