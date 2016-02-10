Пайєтт прокоментував заяву МВФ: ще один аргумент на користь перезавантаження уряду

Про це написав у Twitter Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

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«Ще один аргумент на користь завершення перезавантаження орієнтованого на реформи українського уряду й нульової терпимості до корупції», - написав посол.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард виступила з заявою, в якій звернула увагу, що Фонду буде складно продовжувати програму реформ в Україні у разі, якщо не будуть продовжені реформи, а боротьба з корупцією буде послаблена.

МВФ є ключовим кредитором України. У березні 2015 року Україна і Фонд підписали програму співпраці терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. З цих грошей Україна одержала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. Київ розраховував одержати третій транш восени 2015 року, однак переговори з Фондом щодо третього траншу затягнулися і тривають досі.