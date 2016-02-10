"Триває доопрацювання технічних моментів": Кабмін досі не погодив Меморандум з МВФ

Уряд України досі не узгодив текстову частину Меморандуму, який має бути відправлений до штаб-квартири Міжнародного валютного фонду у Вашингтон, для завершення другого перегляду програми реформ, схваленої в березні 2015 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів, відповідаючи за запит агентства.

«На поточний момент Меморандум щодо другого перегляду програми з МВФ ще не підписаний, оскільки йде процес узгодження текстової частини документа й доопрацювання технічних моментів», - зазначили в Мінфіні, не уточнивши, про які саме технічні моменти йде мова.

Водночас, у Міністерстві підкреслили, що засідання Ради директорів відбудеться після узгодження й підписання Меморандуму. «Після того, як документ буде узгоджений і підписаний, відбудеться засідання Ради директорів МВФ. Якщо за скороченою процедурою - за два тижні після підписання Меморандуму. Або за стандартною процедурою - через місяць після підписання», - повідомили в Мінфіні.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала в Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співробітництва, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

Одним із факторів, що призупинили роботу щодо меморандуму, стали розмови про можливу відставку уряду. Питання відставки уряду обговорюється з початку року в зв'язку з заявами відразу кількох міністрів про відставку. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також глава Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Відставка Абромавичуса викликала найбільш гостру реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо звинуватив представників фракції «Блоку Петра Порошенка» в парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микольську. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.

Разом із тим, 4 лютого в ході позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавичус сказав, що рішення про вихід із уряду змінювати не буде.

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Водночас, 10 лютого директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард зазначила, що МВФ буде складно продовжувати співробітництво з Україною, якщо країна не повернеться на шлях реформ і не проявить результатів у боротьбі з корупцією.