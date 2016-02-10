Goldman Sachs визнав помилкою інвестиції в російський рубль - Bloomberg

Рекордна волатильність на світових ринку змусила американський інвестбанк Goldman Sachs практично повністю переглянути свій набір з шести головних інвестиційних інструментів на 2016 рік, повідомляє Газета.ru.

"Інвестбанк закликав відмовитися від інвестицій в долар відносно до євро та ієни (збиток 5%), від інвестицій в італійські та німецькі облігації (збиток 0,5%), а також від інвестицій в російський рубль і мексиканський песо (збиток 6,6%)", - йдеться в повідомленні.

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У загальній складності інвестбанк закликав відмовитися від п'яти з шести "кращих рекомендацій" на 2016 рік, так як вони принесли збитки своїм інвесторам. Єдиною прибутковою ставкою Goldman Sachs виявилася тільки довга позиція в кошик 48 країн несировинних експортерів, подібна ставка принесла б інвестору 4,5% прибутку.

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У листопаді Goldman Sachs помістив російський рубль у кошик найбільш привабливих валют і активів на 2016 рік, аналітики банку вважали, що рубль нарівні з мексиканським песо може продемонструвати високі показники в поточному році.