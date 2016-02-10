У Росії вимагають збільшити податки для іноземних компаній

Радник президента РФ з питань розвитку інтернету Герман Клименко вимагає збільшення податку для іноземних компаній, щоб створити в Росії рівноправні умови для "Яндекс" та Mail.ru.

Про це Клименко заявив в інтерв'ю виданню Bloomberg, повідомляє Сьогодні.

За його словами, збільшення податкового навантаження для таких компаній, як Apple та Google, і заборона на використання Windows у держустановах - заходи абсолютно необхідні.

"Ми ростимо корову, а вони її доять", - заявив він.

Зараз у Росії зареєстрований законопроект, згідно з яким Google та інші іноземні компанії в Росії, які заробляють до 300 мільйонів рублів (3,8 мільйона доларів), повинні будуть платити ПДВ у розмірі 18%.

"Коли ви купуєте додаток Google Play або App Store в Європі, ПДВ стягується за місцем оплати, але не в нашій банановій республіці",- зазначив радник Путіна.

Крім того, Клименко вважає, що Google може відслідковувати все, відповідає на 320 тисяч запитів американських правоохоронних органів в рік, але не відповідає на жоден запит з Росії.

"Ми маємо розглядати це як потенційну загрозу нашій національній безпеці",— сказа він.

На думку Клименка, Microsoft, Google та інші американські компанії "досягли точки неповернення", коли підкорилися санкціям, введеним у зв'язку з анексією Криму Росією, і припинили всі відносини з півостровом. В результаті "неминучим" став перехід державних мереж з Windows на системи з відкритим вихідним кодом, засновані на Linux.

"Це як якщо б дружина побачила чоловіка з іншою. Він може поклястися в чому завгодно, але віри вже немає",- додав радник Путіна.

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Нагадаємо, що президент РФ доручив опрацювати питання про забезпечення "рівних умов ведення діяльності" російськими і зарубіжними IT-компаніями. Новації стосуватимуться, зокрема, таких компаній, як Google і Apple.