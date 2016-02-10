Заява МВФ свідчить про необхідність прискорення реформ - Яресько

Заява ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду про можливість припинення співпраці з Україною через уповільнення реформ і відсутність результатів боротьби з корупцією є прямим свідченням необхідності прискорення перетворень, сказала міністр фінансів України Наталія Яресько в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

"Сьогоднішня заява МВФ підкреслює необхідність прискорення реформ. У нас зараз немає питань з боку МВФ по бюджету, майже немає питань до тексту меморандуму (щодо другого перегляду програми реформ – УНІАН), але є питання про те, як ми будемо вести себе в політичній кризі, чи ми будемо прискорювати реформи, – сказала Яресько. – Це свідчення того, що транші не дають без реформ. Необхідно прискорення реформ".

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Як повідомляв УНІАН, раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд стурбований розвитком ситуації в Україні, ослабленням реформи державного управління і відсутністю ефективної боротьби з корупцією. У зв'язку з цим фонд може припинити програму співпраці з Україною, оскільки дуже складно буде її реалізувати.

На думку Лагард, Україна ризикує повторити минулий досвід згортання реформ.

"Україна ризикує повернутися до провалу реформ, яке країна переживала в недавній історії. У цьому зв'язку дуже важливо, щоб керівництво країни повернуло Україну на перспективний шлях реформ", - підкреслила глава МВФ.

У березні 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

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На поточний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ і меморандум про другий перегляд програми і подальших діях сторін, який розгляне Рада директорів фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.