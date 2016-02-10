США планують виділити Україні ще 25 мільйонів доларів для поліції та прикордонної служби - посол
США планують виділити Україні додатково 25 млн дол. допомоги для патрульної поліції та Державної прикордонної служби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт на засіданні спільної колегії Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції на тему: «Від нової поліції до нової юстиції та безпеки громадян».
"Я очікую, що принаймні 25 мільйонів доларів буде додатково виділено від уряду США на поліцію, прикордонників та інші відповідні реформи", - сказав він.
Читайте такожПайетт назвав Абромавичуса одним з кращих поборників реформ в Кабміні
Пайєтт також зазначив, що вважає попередні інвестиції в реформу української поліції в розмірі 20 млн дол. одним із найбільш ефективних вкладень коштів.
Крім того, посол повідомив, що через агентство США з міжнародного розвитку буде продовжено співробітництво з Міністерством юстиції України.