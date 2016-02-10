Яресько анонсує великі скорочення в ДФС до кінця місяця

Державна фіскальна служба в 2015 році скоротила штат на 9 тисяч осіб та до кінця лютого має скоротити ще 9 тисяч співробітників.

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

"У ДФС за підсумками 2015 року скорочення штату має бути 30%. Вони не виконали вчасно зменшення чисельності. На 1 січня було звільнено близько 9 тисяч, чисельність ДФС на 1 січня була приблизно 51 тисяча, вони закінчують... Ще додатково 9 тисяч буде скорочено до кінця лютого. Вони із запізненням, але зроблять це", – сказала глава Мінфіну.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках реформи Державної фіскальної служби планувалося за підсумками 2015 року скоротити штат на 30% завдяки впровадженню електронних сервісів.