В Україні немає жодного відповідального за курс гривні – Яресько

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

"Немає фізичної особи, яка була б відповідальною за курс. Я вам не назву людини. Жодної установи в цій країні, яка відповідальна за курс гривні, – сказала вона, відповідаючи на питання депутатів про те, хто винен у падінні курсу гривні. – Курс гривні формується на базі монетарної суми грошей в країні, на це ми з вами впливаємо. Тому що ми з вами створюємо дефіцит в країні щороку, коли приймаємо бюджет. Ми дуже добре попрацювали над зменшенням дефіциту за останні два роки, але він ще є... Ми всі разом формуємо курс і щодня приймаємо рішення, які впливають на курс", - сказала глава Мінфіну.

Яресько наголосила, що курс гривні формується на базі конкретної суми грошей на ринку. При цьому вона зазначила, що деякі бюджетні організації і органи місцевої влади використовували бюджетні кошти у грудні замість рівномірного розподілу їх на 12 місяців, що створило додатковий тиск на гривню.

"Я зустрічалася з усіма обласними фінансовими директорами і сказала їм: "Не робіть цього", - зазначила Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, коливання курсу гривні до іноземних валют в останній місяць обумовлені сезонним падінням ділової активності, великою кількістю вихідних днів у січні, а також виплатою з Єдиного казначейського рахунку 30 мільярдів гривень у грудні 2015 року та політичною нестабільністю в останні дні.

Українська гривня в лютому 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар. Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21,5-23,5 гривні/долар і утримувалася в цьому коридорі більше 9 місяців.

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Котирування гривні до долара США в середині січня зрушилися у бік зниження – до 24-25 гривні/долар, а курси готівкового та "чорного" ринку досягли 26-27 гривні/долар. Для стабілізації курсу регулятор посилив порядок розгляду заявок на купівлю валюти і проводив аукціони з продажу валюти на міжбанку, в ході яких за місяць продав 120 мільйонів доларів США.