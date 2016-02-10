Російський уряд готується до девальвації рубля - ЗМІ

Уряд Росії обговорює можливість ослаблення рубля, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Два джерела, знайомі з ситуацією заявили, що це питання піднімається з метою компенсації втрат бюджету від обвалу нафтових котирувань.

У Мінфіні відмовилися коментувати цю інформацію. Між тим співрозмовник Reuters у відомстві повідомило, що при поточній вартості нафти зростання курсу долара на один рубль принесе скарбниці 30-40 мільярдів рублів.

10 лютого долар на Московській біржі варто 78,52 рубля, євро — 87,99. Нафта марки Brent торгується біля позначки 30,96 долара за барель.

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Як повідомляв УНІАН, глава Сбербанку РФ Герман Греф передбачав, що долар може подорожчати до 80 рублів у випадку падіння ціни на нафту до $25.

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Напередодні економісти Bank of America підрахували, що при падінні ціни на нафту до $25 за барель для бездефіцитного виконання російського бюджету на 2016 рік долар повинен коштувати 210 рублів.