Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,94 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2594,1180 (10 лютого – 2594,4535)

100 EUR – 2920,1986 (10 лютого – 2915,1280)

10 RUR – 3,2808 (10 лютого – 3,2975)

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Як повідомляв УНІАН, 10 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/26,03 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 29,1250/29,1710 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3290/0,3300 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9412 гривні/долар, до цього часу було укладено 484 угоди на суму 283,99 мільйона доларів.