Яресько розповіла, від кого планує отримати $8-10 мільярдів допомоги цього року

Україна очікує цього року отримати допомоги від міжнародних партнерів на 8-10 мільярдів доларів. Про це голова Мінфіну Наталія Яресько сказала на засіданні комітету Верховної Ради з економічної політики, повідомляє "Економічна правда".

Читайте такожЗаява МВФ свідчить про необхідність прискорення реформ - Яресько

"Україна планує отримати від 8 до 10 мільярдів доларів в 2016 році на бюджетні і інвестиційні потреби. В тому числі - 5,8 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду - це найбільша частина. Від США – 1 мільярд доларів кредитних гарантій; ЄС - 1,2 мільярда доларів ", - сказала міністр.

"Інші гроші від Японії, Швейцарії, Європейського Союзу, Польщі, Німеччини, ЄБРР, ЄІБ та Світового банку", - заявила Яресько.

За її словами, частина цієї суми не піде до бюджету або резервів, але гроші від ЄБРР, Світового банку та Польщі підуть на інвестиційні проекти.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що МВФ може зупинити підтримку України.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2015 року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсягу 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив у два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

На даний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ і меморандум про другий перегляд програми й подальші дії сторін, яку розгляне Рада директорів фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Рада директорів ще не прийняла рішення про надання третього траншу кредиту в обсягу 1,7 млрд дол. Одержання цих коштів є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дасть змогу нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

Одним з чинників, що призупинили роботу з меморандуму, стали розмови про можливу відставку уряду. Питання відставки уряду обговорюється з початку року у зв'язку із заявами одразу декількох міністрів про відставку. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також голова Мінекономрозвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Відставка Абромавичуса викликала найгострішу реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо звинуватив представників фракції «Блоку Петра Порошенко» у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микольську. Занепокоєння відставкою висловили посли дев‘яти країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.

Разом з тим, 4 лютого під час позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавичус сказав, що рішення про вихід з уряду змінювати не буде.