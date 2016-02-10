В НБУ визнали, що затримка траншів МВФ може зашкодити фінансовій стабільності України

Подальша затримка з відновленням співпраці з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом може спричинити негативні наслідки як для фінансової стабільності нашої держави, так і для рівня добробуту громадян, говориться в коментарі Національного банку України про подальшу співпрацю з МВФ, розміщеному на сайті регулятора.

НБУ підкреслює, що відновлення співпраці з МВФ та іншими донорами сприятиме зростанню міжнародних резервів України у 2016 році до 19,6 мільярда доларів, а також стане позитивним сигналом для інших міжнародних донорів і приватних (іноземних і вітчизняних) інвесторів, що позитивно вплине на платіжний баланс і стимулюватиме прискорення економічного зростання.

Регулятор нагадує, що вживає заходів для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, включаючи застосування стриманої монетарної політики для зниження інфляції до цільового рівня у 12% на кінець 2016 року, а також валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань курсу гривні.

"У той же час, досягненню цих цілей загрожують зовнішні шоки і внутрішня політична нестабільність. Враховуючи це, ми вважаємо життєво необхідним відновлення співпраці з міжнародними донорами і, в першу чергу, з Міжнародним валютним фондом", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд стурбований розвитком ситуації в Україні, ослабленням реформи державного управління і відсутністю ефективної боротьби з корупцією, у зв'язку з чим фонд може припинити програму співпраці з Україною, оскільки дуже складно буде її реалізувати.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

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На поточний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ і меморандум про другий перегляд програми і подальших діях сторін, який розгляне Рада директорів фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.