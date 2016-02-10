ВВП України в четвертому кварталі зріс на 2% – Мінекономрозвитку

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України, за оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, в IV кварталі 2015 року зріс на 2%, повідомила заступник глави Мінекономрозвитку Юлія Ковалів в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

"Якщо в першому кварталі 2015 року падіння ВВП було 17,2%, то вже в четвертому кварталі зростання ВВП склало 2%", – сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оцінює падіння ВВП в 2015 році на рівні 10,4%, а в першому півріччі 2016 року прогнозує зростання на рівні від 0,5% до 1,5%.

Національний банк України погіршив прогноз зростання економіки України в 2016 році до 1,1% з 2,4%, прогнозованих раніше, і покращив оцінку падіння ВВП в 2015 році до 10,5% з 11,6%.

Головний кредитор України – Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки нашої країни за підсумками 2015 року на 9% і зростання на 2% у 2016 році. Прогноз інфляції МВФ збігається з очікуваннями уряду – на рівні 45,8% за підсумками 2015 року і 12% за підсумками 2016 року. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка України в 2015 році покаже падіння на 12%, а в 2016 році зростання не перевищить 1%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання ВВП за підсумками 2016 року може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.

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За словами голови Мінекономрозвитку Айвараса Абромавичуса, відомство переглядає основні макроекономічні показники України, однак глобального колапсу не очікується, а прогноз по інфляції на 2016 рік залишається на рівні 12%.