Вкладникам банку сина Януковича завершили масові виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив масові виплати вкладникам ліквідованого "Всеукраїнського банку розвитку", який належав синові екс-президента України Олександру Януковичу.

Як повідомляється на сайті фонду, відшкодування коштів вкладникам, які не звернулися в банк-агент з 25 грудня 2015 року по 5 лютого 2016 року, можливо, за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень до фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 21 грудня 2014 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Всеукраїнського банку розвитку". З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація у зв'язку з визнанням його неплатоспроможним. НБУ прийняв рішення про визнання банку неплатоспроможним у зв'язку із застосуванням санкцій ЄС щодо його єдиного акціонера Олександра Януковича, включаючи замороження активів.

Володіє банком група компаній "МАКО", що належить сину екс-президента Олександру Януковичу, заявляла, що клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, а також група має намір оскаржити рішення НБУ в українському суді. Але одночасно група визнавала, що банк знаходиться в складній ситуації внаслідок втрати відділень в Криму і на сході України, у зв'язку з ніж розраховувала на підтримку НБУ.

На початку лютого НБУ повідомив, що Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність рішення регулятора про визнання банку неплатоспроможним, залишивши без змін попередні рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які "Всеукраїнський банк розвитку" намагався оскаржити.

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"Всеукраїнський банк розвитку" (Київ) працює на ринку України з 2009 року і входив у групу великих банків. За час перебування президента Віктора Януковича при владі активи банку зросли майже у 13 разів.