Глава МВФ Лагард назвала "конструктивними" переговори з Порошенком

«У мене були конструктивні переговори з президентом Петром Порошенком стосовно проблем, порушених моєю заявою для преси цього ранку», — заявила вона.

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За словами Лагард, разом з президентом України вони домовилися про дорожню карту і пріоритетні заходи для гарантії швидкого прогресу, який буде відповідати програмі допомоги країні, передає Росбалт за інформацією Reuters.

Як повідомляв УНІАН, подальша затримка з відновленням співпраці з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом може спричинити негативні наслідки для фінансової стабільності як нашої держави, так і для рівня добробуту громадян, говориться в коментарі Національного банку України про подальшу співпрацю з МВФ, розміщеному на сайті регулятора.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард виступила з заявою, в якій звернула увагу, що Фонду буде складно продовжувати програму реформ в Україні у разі, якщо не будуть продовжені реформи, а боротьба з корупцією буде послаблена.

МВФ є ключовим кредитором України. У березні 2015 року Україна і Фонд підписали програму співпраці терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. З цих грошей Україна одержала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. Київ розраховував одержати третій транш восени 2015 року, однак переговори з Фондом щодо третього траншу затягнулися і тривають досі.