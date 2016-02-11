Українці в січні продали валюти майже в чотири рази більше, ніж купили
09:53, 11 лютого 2016Фінанси
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У січні банки продали готівкову валюту населенню на 39,5 млн дол., купили – на 154,2 млн дол.
REUTERS
Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в січні становив 114,8 млн дол., повідомляється на сайті Національного банку України.
Згідно з наведеними даними, в січні банки продали готівкову валюту населенню на 39,5 млн дол., купили – на 154,2 млн дол.
Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням у 2015 році становив 1,55 млрд дол.
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