Нова загроза для країн, що розвиваються: Венесуела готується до дефолту

Венесуела опинилася на межі банкрутства - низькі ціни на нафту і відсутність валютних резервів змушують міжнародних інвесторів сумніватися в здатності експортера «чорного золота» обслуговувати свої зовнішні борги, пише Газета.RU.

Якщо Венесуела піде на реструктуризацію боргів, це вдарить по всім країнам, що розвиваються.

Інвестори сумніваються в здатності Венесуели обслуговувати свої зовнішні борги, пише The Wall Street Journal. Нервозність інвестиційних фондів зростає з наближенням чергової дати погашення за суверенними облігаціями країни, яка настане 26 лютого.

Читайте такожОбвал цін на нафту поставив Венесуели на грань краху: їжу видають за карткамиПесимізм інвестиційного співтовариства виник на тлі різкого подешевлення національної валюти і негативного торгового балансу Венесуели. Венесуела входить в десятку найбільших виробників нафти, добуваючи близько 2,5 млн барелів на добу.

Відсутність стабілізаційного фонду у країни на випадок кризових ситуацій робить дефолт практично неминучим. Золотовалютні резерви знаходяться на найнижчому за останні 12 років рівні ($15,3 млрд, більш 65% з яких зберігаються у золоті). При тому, що тільки в цьому році країні потрібно витратити на обслуговування свого боргу $9,5 млрд. Ймовірність дефолту країни протягом найближчих 5 років оцінюється в 97%.

«Питання не в тому, чи відбудеться дефолт Венесуели, а в тому, коли це відбудеться», — констатує партнер інвестиційного банку Latinvest Group Holdings Расс Даллен.

Втім, ряд інвесторів сподівається зняти останні вершки на облігаціях цієї латиноамериканської країни. Так, TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund вирішив інвестувати в покупку облігацій Венесуели, випуск яких в обсязі $1,5 млрд повинен бути погашений якраз 26 лютого. «Ми думаємо, що ймовірність того, що вони заплатять, дуже висока», — вважає соуправлінець фондом Катрін Ренфрю.

Певні підстави для такого кроку є, так як влада Венесуели всіляко намагається заспокоїти інвесторів. У січні цього року президент країни Ніколас Мадуро заявляв у зверненні до нації, що «у Венесуели є етичні норми та моральні принципи... зобов'язання, які республіка поважає і продовжить поважати».

Але зараз ситуація серйозно ускладнилася. Крім падіння цін на нафту країна фактично втратила підтримку Китаю, який раніше регулярно фінансував економіку країни в обмін на постачання нафти. Зараз економіка Китаю сповільнюється, і він не виявляє будь-якого бажання давати в борг на колишніх умовах.

Венесуелі також не вдалося домовитися на зустрічі в понеділок з Саудівської Аравією про координацію зусиль щодо підвищення цін на нафту в рамках OPEC.

Крім того, інвестори не до кінця розуміють, що відбувається в економіці країни через відсутність достовірних даних про економічну ситуацію та фінансах Венесуели.

Moody's оцінює недоотримання валютної виручки Венесуелою в 2016 році через падіння цін на нафту в $33 млрд за умови збереження цін на нафту на рівні близько $30 за барель.

Дефолт Венесуели буде мати наслідки для всіх країн світу, основні джерела доходів яких забезпечені нафтовим експортом. Багато з них активно запозичували на боргових ринках в період буму нафтових цін. Рефінансувати свої борги на міжнародному ринку стає практично неможливо. Ряд таких країн, зокрема, Нігерія і Ангола, вже звернулися до міжнародних фінансових організацій за допомогою в умовах наростаючого бюджетного дефіциту.

Ситуація, ща склалася, потенційно може призвести до зміни влади у Венесуелі. Згідно конституції країни, процедура імпічменту президента може бути ініційована після того, як мине половина терміну президентства. У випадку з Ніколасом Мадуро це відбудеться в квітні.