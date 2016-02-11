НБУ вирішив ліквідувати банк "Преміум", який пов'язують з Думчевим

Національний банк України вирішив ліквідувати банк «Преміум» за прискореною процедурою, без введення тимчасової адміністрації, через порушення банком законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомляється на сайті регулятора.

«Факти порушень було встановлено під час позапланової виїзної перевірки банку "Преміум" з питань фінансового моніторингу», - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначає, що ліквідація банку не вплине на стабільність фінансового ринку і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатить у повному обсязі кошти 97% вкладникам банку обсягом близько 150 млн грн.

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Довідка УНІАН. Банк «Преміум» працює на ринку України з 2007 року. За інформацією на сайті НБУ, власниками банку на 1 квітня 2015 року є Леонід Первак – 33% акцій, Лариса Смирнова – 33,5% акцій.

Згідно з інформацією, на сайті банку, до складу наглядової ради входить Сергій Думчев, кандидат у мери Києва в 2015 році, який прославився своєю скандальною піар-компанією. Думчев, очолював наглядову раду банку з 2010 року по 2015 рік. За інформацією ЗМІ, Смирнова є рідною сестрою Думчева.