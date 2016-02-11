У січні готівки в обігу поменшало на 10 мільярдів гривень
11:58, 11 лютого 2016Фінанси
379
Обсяг готівки поза банками за цей місяць знизився на 3,6%.
У січні грошова база зменшилася на 0,3% - до 335 млрд грн / Фото УНІАН
Обсяг грошової бази в Україні в січні знизився на 0,3% – до 335,081 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.
Згідно з наведеними даними, обсяг готівки поза банками за цей місяць знизився на 3,6% – до 272,527 млрд грн.
Читайте такожУкраїнці в січні продали валюти майже в чотири рази більше, ніж купили
Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 млрд грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter