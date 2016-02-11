У січні готівки в обігу поменшало на 10 мільярдів гривень

Обсяг грошової бази в Україні в січні знизився на 0,3% – до 335,081 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, обсяг готівки поза банками за цей місяць знизився на 3,6% – до 272,527 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 млрд грн.