Росіяни перейшли на тотальну економію: в ходу дешеві товари і промоакції

Купівельна спроможність жителів Росії падає, а споживча поведінка серйозно змінюється — люди стали купувати більш дешеві товари, передає «Російська служба новин» з посиланням на члена президії Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ) Ломакіна-Румянцева.

«Купівельна спроможність падає в усіх категоріях товарів. Люди змінюють структуру споживання, зміщують попит в сторону більш потрібних і більш дешевих товарів», — сказав Ломакін-Румянцев.

Він розповів, що сформувалося кілька типів поведінкових моделей.

Читайте такожБільшість росіян очікують подальшого падіння економіки країни – опитування«Є люди, які стали рідше ходити в магазини і точно планувати свої закупівлі, такі «оптимізатори». У них зріс середній чек, але сукупні витрати не знизилися. Є ті, хто отримав назву cherry-pickers. Англійський термін означає тих, хто з торта забирає вишеньки. Вони ходять по промоакціям і купують тільки те, що можна купити в рамках цих промоакцій», — пояснив член президії АКОРТ.

Він уточнив, що це пов'язано зі зниженням реальних доходів громадян.

Також Ломакін-Румянцев зауважив, що змінюється і ставлення до поточного споживання.

«Ситуація, коли люди були готові витрачати всі свої доходи на поточне споживання, потихеньку відходить у минуле. Це вже має важкі наслідки для нашої економіки», — сказав він.

У 2016 році курс рубля продовжує падати. Офіційний курс валют на 11 лютого – 79 рублів за долар, 89 – за євро.

У зв'язку з важкою ситуацією в економіці уряд розробляє антикризовий план.