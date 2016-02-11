Нацбанк у перший місяць року продав майже в три рази більше валюти, ніж купив

Національний банк України в січні на міжбанківському валютному ринку продав валюти на 74,3 млн дол. більше, ніж придбав, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, регулятор на міжбанківському ринку продав за місяць 117,8 млн дол. і придбав 43,5 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в січні зросли на 142 млн дол., або на 1% - до 13,442 млрд дол.