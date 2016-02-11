Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк "ТК Кредит"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк «ТК Кредит» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Як повідомляється на сайті фонду, тимчасова адміністрація введена строком на один місяць - до 9 березня 2016 року включно. Тимчасовим адміністратором банку на цей період призначено Ігоря Грицака.

Як повідомляв УНІАН, правління НБУ ухвалило рішення про віднесення невеликого банку «ТК Кредит» до категорії неплатоспроможних, вперше вирішивши вивести банк з ринку через непрозорість структури його власності.

У жовтні минулого року НБУ оприлюднив перелік із 48 банків з непрозорою структурою власності, які зобов'язані надати пакети документів про реальних власників і контролерів. Згодом регулятор повідомляв про низку банків, які врегулювали питання прозорості структури власності. Згідно з даними на сайті НБУ, у списку банків, з якими продовжується робота з легалізації структури власності, залишаються 33 фінустанови, зокрема 22 з них знаходяться на фінальній стадії вирішення питання.

НБУ планує завершити процес забезпечення прозорості структури власності українських банків до кінця першого кварталу 2016 року.