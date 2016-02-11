"Ощадбанк" достроково погасив майже 3,5 мільярда кредиту НБУ

Державний «Ощадбанк» достроково погасив кредит рефінансування, виданий Національним банком України, на 3,447 млрд грн, повідомила прес-служба банку.

У повідомленні наголошується, що за 2015 рік і на початок 2016 року «Ощадбанк» погасив більше половини заборгованості за кредитами рефінансування від НБУ - 10,6 млрд грн.

«Зазначений обсяг коштів заміщений власними ресурсами банку, що буде сприяти поліпшенню основних показників його діяльності», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у січні «Ощадбанк» також достроково погасив кредит рефінансування, виданий Національним банком України, на 1,589 млрд грн

Державний «Ощадбанк» в січні-вересні 2015 року отримав 5,4 млрд грн збитку проти прибутку в 550,9 млн грн за аналогічний період роком раніше.

У 2014 році «Ощадбанк» отримав 8,5 млрд грн збитку.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.