Нацбанк підрахував, скільки депозитів в українських банках

Обсяг депозитів в українських банках у січні у національній валюті зменшився на 1,4% - до 385,9 млрд грн, в іноземній валюті у доларовому еквіваленті зріс на 0,5%, до 13,365 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на оперативні дані регулятора.

Згідно з наведеними даними, залишки за гривневими кредитами у січні знизилися на 0,17%, - до 429,7 млрд грн, залишки за валютними кредитами у січні знизилися на 0,16% - 22,787 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2015 році у національній валюті зріс на 6,2% - до 388,7 млрд грн, в іноземній валюті у доларовому еквіваленті знизився на 32,1% - до 13,2 млрд дол.