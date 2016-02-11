Меморандум з МВФ можуть підписати після звіту уряду в Раді - джерело

Меморандум з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом щодо другого перегляду чотирирічної програми реформ, що була схвалена і реалізується в Україні з березня 2015 року, може бути остаточно погоджений і підписаний після звіту уряду у Верховній Раді України, орієнтовно після 16 лютого, повідомило УНІАН джерело, наближене до ходу переговорів з Фондом.

Підписання меморандуму дозволить МВФ провести засідання Ради директорів Фонду, в ході якого буде вирішено питання про продовження співпраці з Україною і виділення нашій країні третього кредитного траншу в обсязі 1,7 млрд дол. Два попередні транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. із 17,5 млрд дол. Україна отримала в 2015 році.

«Очевидно, меморандум буде підписаний після 16 лютого, коли Кабмін пройде звіт у парламенті», - сказав співрозмовник агентства.

Раніше у Мінфіні зазначали, що уряд України досі не погодив текстову частину меморандуму, який має бути відправлений до штаб-квартири Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні для завершення другого перегляду програми реформ. Водночас, у Міністерстві наголосили, що засідання Ради директорів, на якому розглядатиметься «українське» питання, може відбутися за скороченою процедурою - за два тижні після підписання меморандуму, або за звичайною процедурою - за місяць після підписання документа.

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Як повідомляв УНІАН, другий перегляд програми реформ проходив у два етапи. Місія МВФ працювала в Києві у вересні минулого року, і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. У листопаді переговори поновилися.

На поточний момент Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Отримання третього траншу кредиту є дуже необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дозволить нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.

Одним із факторів, що призупинили роботу щодо меморандуму, стали розмови про можливу відставку уряду. Питання відставки уряду обговорюється з початку року у зв'язку із заявами відразу кількох міністрів про відставку. Зокрема, заяви зробили міністр агрополітики та продовольства Олексій Павленко, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі, а також міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус. Відставка Абромавичуса викликала найгострішу реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо звинуватив представників фракції «Блоку Петра Порошенка» у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку. Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включаючи торгового представника України Наталію Микольску. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включаючи країни «Великої сімки», представники МВФ і Держдепартаменту США.

Разом з тим, 4 лютого у ході позачергового засідання уряду Павленко, Пивоварський і Квіташвілі відкликали свої заяви. Абромавичус сказав, що рішення про відставку не змінюватиме.

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