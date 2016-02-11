Гривня на міжбанку знову опустилася нижче 26 за долар

У четвер, 11 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 26,05/26,12 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,4700/29,5460 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3270/0,3290 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,0991 грн/дол., на цю годину укладено 259 угод на суму 96,64 млн дол.