Центробанк Росії допускає негативний сценарій в економіці через обвал цін на нафту

Центробанк РФ переглядає свої прогнози щодо цін на нафту, вони можуть залишитися на низькому рівні тривалий час, заявила глава ЦБ Ельвіра Набіулліна, передає РІА "Новости".

У зв'язку з цим вона зазначила, що ЦБ не виключає посилення грошово-кредитної політики, якщо буде реалізовуватися негативний сценарій в економіці.

Читайте такожРосійський уряд готується до девальвації рубля - ЗМІ"Ми переглядаємо наші прогнози. В цілому ми повинні виходити з того, що ціни на нафту зберігатимуться на досить низькому рівні тривалий час, і, звичайно, нова хвиля зниження цін на нафту надає додатковий інфляційний тиск", — сказала Набіулліна.

За оцінкою технічних аналітиків, опитаних Reuters, ціни на нафту протягом декількох днів можуть впасти до $25 за барель або нижче.