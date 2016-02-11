Нацбанк відкоригував дані щодо активів: трильйона гривень не набралося

Національний банк України оприлюднив відкоригований звіт про свій фінансовий стан на 1 січня 2016 року, згідно з яким активи регулятора в 2015 році зросли в 1,5 раза – до 849,257 млрд грн.

Раніше НБУ опублікував попередні дані, згідно з якими його активи в 2015 році зросли на 62% до 1,009 трлн грн, однак попередив, що у фінальному звіті річне зростання і сума активів будуть нижчими в результаті згортання дзеркальних невикористаних залишків за фінансовими інструментами, таким як свопи з іноземними центральними банками.

Згідно зі скоригованими даними на сайті регулятора, найбільше зростання в структурі активів зафіксовано за коштами і депозитами в іноземній валюті та банківських металах – в 7 разів до 129,053 млрд грн, за цінними паперами нерезидентів – у 2 рази до 171,610 млрд грн, цінними паперами України – на 22% до 404,097 млрд грн.

Зобов'язання НБУ за рік зросли на 38,7% - до 688,250 млрд грн, у тому числі найбільше зростання зафіксовано за зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом – у 2,7 раза до 176,142 млрд грн, депозитними сертифікатами – в 4,6 раза до 89,845 млрд грн, коштів державних та інших установ – в 3,5 раза до 51,292 млрд грн.

Також за підсумками минулого року обсяг зобов'язань за отриманими кредитами зріс до 31,283 млрд грн, в той час як за підсумками попереднього року залишок за цим видом зобов'язань був нульовим.

Капітал НБУ в 2015 році зріс у 2 рази до 161,007 млрд грн, у тому числі спільні та інші резерви - в 4,3 раза до 104,662 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, активи НБУ в 2014 році порівняно з початком року зросли на 159,935 млрд грн, або на 38%, за рахунок збільшення обсягу державних цінних паперів у портфелі НБУ, зростання обсягу внесків в рахунок квоти Міжнародного валютного фонду, а також приросту кредитів банкам та іншим позичальникам.