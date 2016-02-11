Порошенко – ворогам і опонентам: Не дочекаєтеся, Україна не припинить співпрацю з МВФ

Україна не припинить програму реформ, схвалену ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом у березні 2015 року, заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку.

«Я хочу сказати нашим ворогам і опонентам. Ті, хто сподівався, що програма фінансування і програма нашої співпраці з МВФ припинена, - не дочекаєтеся. Навпаки - ми обговорили те, що потрібно ухвалити найближчим часом», - цитує Порошенка прес-служба голови держави.

Голова держави підкреслив, що серед найбільш важливих кроків - прийняття законопроектів щодо безвізового пакету з ЄС, а також щодо Меморандуму з МВФ. Мова, за словами Порошенка, про продовження впровадження нової системи корпоративного управління в НАК «Нафтогаз України», про приватизацію, про роботу Антикорупційного бюро. Причому ці документи, як зазначив Порошенко, узгоджені з МВФ, їх необхідно розглянути як «невідкладні» в перший пленарний тиждень.

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Раніше президент Порошенко провів телефонну розмову з директором - розпорядником МВФ Крістін Лагард, під час якої сторони обговорили ситуацію в країні і склали дорожню карту реформ, яку Україні необхідно виконати.

Телефонна розмова відбулася через заяву Лагард про можливе припинення співпраці з Україною через відсутність прогресу в частині боротьби з корупцією.