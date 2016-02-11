Директор НАБУ: депутати свідомо зривають запуск електронного декларування доходів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

За його словами, народні депутати свідомо зривають запуск електронного декларування доходів. Як заявив Ситник, якщо до 1 квітня відповідні зміни до законодавства не будуть прийняті, то електронне декларування доходів чиновників, а також кримінальна відповідальність за неправдиві дані в деклараціях, будуть відтерміновані ще на рік - до 1 квітня 2017 року.

"Від депутатів надходить дуже багато звернень в НАБУ. Але проблема в тому, що народні депутати, усвідомлюючи, що вони є потенційними фігурантами за статтею 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу, дуже багато разів змінювали редакцію цієї статті. Зараз свідомо зривається запуск цієї статті. Мова йде про відповідальність за внесення завідомо недостовірних даних у декларації", - заявив Ситник.

Він також підкреслив необхідність початку роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Для того щоб ця стаття діяла, необхідно запустити в роботу Національне агентство з питань запобігання корупції. А там на сьогоднішній день навіть немає керівництва. І тому ще не затверджена форма декларації для чиновників. Якщо до 1 квітня не буде затверджена форма декларації, не буде працювати Нацагентство по запобіганню корупції, то НАБУ не буде мати інструментів для притягнення до відповідальності чиновників, у яких рівень доходів суттєво не збігається з витратами і способом життя", - сказав Ситник.

Ситник висловив сподівання, що народні депутати все ж до 1 квітня приймуть необхідні зміни до законодавства. Також він додав, що без таких змін сьогодні детективи НАБУ змушені у разі невідповідності доходів і витрат чиновника з'ясовувати, звідки у чиновника додаткові доходи, які не відповідають офіційним.

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Як повідомляв УНІАН, 4 січня стало відомо, що в остаточному варіанті проекту закону про держбюджет-2016 з'явилася поправка, згідно з якою на рік перенесено введення електронного декларування доходів чиновників.

Електронне декларування - одна з умов отримання Україною безвізового режиму з країнами Шенгенського договору.

Міністр юстиції Павло Петренко написав на своїй сторінці в Facebook, що уряд вимагатиме провести розслідування, щоб виявити, яким чином ця правка з'явилася у фінальному тексті держбюджету.

5 січня народний депутат від "БПП" Вадим Денисенко зареєстрував у ВР законопроект "Про внесення змін у закон "Про попередження корупції" (про роботу електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) (№3755), яким пропонується скасувати норму про відстрочення до 2017 року електронного декларування доходів чиновників.

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2 лютого голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявив, що ЄС може відмовити Україні у введенні в цьому році безвізового режиму, якщо Україна не введе електронне декларування доходів чиновників.