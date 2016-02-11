Банкіри заявляють про ймовірність повторення торішньої девальвації до 30 грн за долар

Заяву директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард про можливе припинення співпраці фонду з Україною саме по собі не матиме негативного впливу на курс гривні, однак з урахуванням низки інших факторів висока ймовірність повторення торішнього сценарію, коли гривня знецінилася щодо долара США до нового історичного мінімуму на рівні 30 гривні/долар, вважають опитані УНІАН банкіри.

Зокрема, головний експерт відділу операцій на валютному і грошовому ринках "ОТП Банку" Микита Мішаков зазначив: "У поточній ситуації, коли відмова у фінансуванні стає реальним, необхідність дотримуватися вимог МВФ щодо вільного курсоутворення знижується - подальший курс валюти буде залежати виключно від позиції НБУ з цього питання. Ймовірність повторення торішнього сценарію дуже висока, однак враховуючи нові рівні, повернення до низьких курсів 21 -23 гривні/долар малоймовірне".

Головний економіст відділу стратегічного планування UniCredit Bank Андрій Приходько також вважає, що попередження МВФ про можливість припинення співпраці з Україною особливого впливу на курс гривні не зробить, оскільки ризик затримки наступного траншу кредиту від МВФ вже закладено до поточних котирувань. Він пояснив, що технічно транші МВФ можуть впливати на курс тільки тоді, коли вони розподіляються в бюджет як макрофінансова допомога, при цьому наступний транш повинен безпосередньо піти в золотовалютні резерви.

Разом з тим, як зазначив банкір, динаміка українського експорту як єдиного джерела надходження валюти в країну протягом найближчих місяців не буде особливо позитивною.

"Основні обсяги зернових вже вивезені з країни, а урожай кукурудзи, яку зазвичай активно експортують в першому кварталі, минулого року скоротився на 20%. Темпи експортного виторгу від металургів і хіміків будуть дуже помірними. Виробники споживчих товарів і товарів машинобудування серйозно постраждали від закриття російського ринку і блокування транзиту в країни СНД. Падають обсяги і в секторі послуг. Так, наприклад, перевалка вантажів у портах України впала в січні на 22% через скорочення транзиту російських вантажів", - сказав він.

При цьому, як вважає Приходько, повне припинення програми розширеного фінансування МВФ малоймовірно, але очевидно, що Фонд не поступиться у своїх формальних вимогах і буде продовжувати наполягати на просуванні обумовлених у меморандумі реформ.

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Як повідомляв УНІАН, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд стурбований розвитком ситуації в Україні, ослабленням реформи державного управління і відсутністю ефективної боротьби з корупцією, у зв'язку з чим Фонд може припинити програму співпраці з Україною, оскільки дуже складно буде її реалізувати.

МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 мілліардв доларів терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня 2015 року.

Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія фонду працювала у Києві у вересні минулого року і 2 жовтня 2015 року призупинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

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На поточний момент Україна і МВФ погоджують доповідь про хід реформ і меморандум про другий перегляд програми і подальших діях сторін, який розгляне Рада директорів фонду. Сторони обговорюють широкий спектр питань в рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.