Російська нацвалюта продовжує падати: долар знову пробив позначку в 80 рублів

В ході торгів на Московській біржі в четвер, 11 лютого, долар пробив позначку в 80 рублів.

За даними на 16:15 мск американська валюта коштує 80,11 рубля (подорожчала на 1,65 рубля в порівнянні із закриттям попередньої сесії). За євро при цьому дають 91,07 рубля.

Про це свідчать дані торговельного майданчика, пише Lenta.ru.

Офіційний курс, встановлений Центробанком на 12 лютого, становить 79,11 рубля, євро — 89,34.

Вартість нафти Brent на лондонській біржі ICE опустилася до 30,22 долара за барель. Вона подешевшала майже на два відсотки.

Читайте такожЦентробанк Росії допускає негативний сценарій в економіці через обвал цін на нафту

10 лютого агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про те, що уряд Росії обговорює можливість ослаблення рубля для поповнення бюджету.

Мінфін і Центробанк спростували дану інформацію. «Штучний вплив на курс в кінцевому підсумку нічого, крім шкоди російській економіці принести не може», — заявили в Банку Росії.

Прес-секретар прем'єр-міністра Наталія Тімакова, у свою чергу, назвала повідомлення про підготовку девальвації «повною нісенітницею».