Влада Росії відхрещується від планів закрити діру в бюджеті за допомогою слабкого рубля

Банк Росії і Міністерство фінансів не розглядають можливості впливу на рух курсу рубля ні в ту, ні в іншу сторону, повідомляє ТАСС з посиланням на заяву прес-служби Центробанку. В ЦБ також назвали шкідливим для економіки будь-яке штучний вплив на курс російської валюти.

«ЦБ і Мінфін не розглядають можливості впливу на рух курсу рубля ні в одну, ні в іншу сторону. Штучний вплив на курс в кінцевому підсумку нічого, крім шкоди російській економіці принести не може», — повідомили у Центробанку.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела в російському уряді повідомило, що Банк Росії спільно з кабміном можуть скоординуватися у вирішенні проблеми бюджетного дефіциту за рахунок неформального таргетування курсу рубля.

За даними джерел агентства, уряд не збирається публічно встановлювати які-небудь орієнтири щодо курсу рубля, спрямовані на вирішення бюджетних проблем. Один із джерел підкреслило, що Центробанку не потрібно повертатися до публічного таргетування курсу рубля, для цього достатньо корегувати темпи та обсяги операцій на валютному ринку.

«Сенс не в тому, щоб девальвувати рубль, ніхто не збирається повертатися до таргетування курсу. Мова лише про те, щоб стримувати рубль від зайвого зміцнення», — сказав один із чиновників.

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У Мінфіні у відповідь на ці повідомлення, заявили, що не обговорюють і не допускають «можливості цілеспрямованого ослаблення курсу рубля». «Навпаки, в даний час йде робота над заходами щодо бюджетної консолідації та скорочення дефіциту федерального бюджету. Такі заходи, з точки зору Мінфіну РФ, нададуть на курс зміцнювальний вплив», — заявляли в Мінфіні, пише РБК.

Прес-секретар прем'єр-міністра Дмитра Медведєва Наталія Тімакова пізніше заявила, що уряд не розглядає можливість ослаблення рубля. Прес-секретар прем'єра назвала подібні припущення «нісенітницею» і підкреслила, що курсове співвідношення між рублем та іншими валютами визначається попитом і пропозицією. Податкова політика уряду спрямована на зниження дефіциту, згодом це дозволить зміцнити рубль, резюмувала Тімакова.