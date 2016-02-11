Яресько анонсувала реформи державного банківського сектора
16:18, 11 лютого 2016Фінанси
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Реформи націлені на вирішення ключових проблем, які заважають ефективній роботі державних банків.
Яресько анонсувала реформи державного банківського сектору / Фото УНІАН
Уряд розробив стратегію реформування державного банківського сектора, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько у ході засідання уряду.
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"Міністерство фінансів розробило основи стратегічного реформування державного банківського сектора. Цей документ спрямований на вирішення ключових проблем, які заважають ефективній роботі державних банків", - сказала Яресько.
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