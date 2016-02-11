Яресько анонсувала реформи державного банківського сектора

Реформи націлені на вирішення ключових проблем, які заважають ефективній роботі державних банків.

Уряд розробив стратегію реформування державного банківського сектора, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько у ході засідання уряду. Читайте такожМінфін хоче вийти з капіталу всіх держбанків, крім двох найбільших "Міністерство фінансів розробило основи стратегічного реформування державного банківського сектора. Цей документ спрямований на вирішення ключових проблем, які заважають ефективній роботі державних банків", - сказала Яресько.

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