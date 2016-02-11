Кабмін залучить міжнародних консультантів для реформування 4 митниць

Уряд має намір залучити міжнародну компанію, яка буде надавати консультації Державної фіскальної службі (ГФС) для реформування митниць у чотирьох областях, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько під час засідання уряду.

"Ми пропонуємо запровадити новий формат роботи на митницях в чотирьох прикордонних з Європейським Союзом областях: Волинській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій - і залучити для надання консультаційних послуг для ГФС на цих митницях міжнародну компанію", - сказала вона.

Компанії, які будуть претендувати на надання послуг з консультування, за словами міністра, повинні мати досвід у реформуванні митниць в Євросоюзі. Фінансування консультацій буде здійснюватися за рахунок донорських коштів.

"Перші домовленості вже є на словах, потрібно тільки оформити документи", - сказала вона. Донор повинен буде схвалити технічну документацію та провести тендер на закупівлю відповідних послуг. Компанії, які братимуть участь у тендері, повинні будуть надати стратегію реформування митниці з конкретними заходами і термінами.

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За словами Яресько, уряд має намір гармонізувати роботу митниці зі стандартами Євросоюзу, ліквідувати суб'єктивізм і корупцію, підвищити якість митних послуг і поліпшити адміністрування митних платежів. Для поліпшення якості послуг митниці будуть впроваджені нові електронні сервіси та автоматизовані митні процедури, а також буде встановлено контроль за діяльністю службовців митниці, в роботі яких існують значні корупційні ризики. Крім того, будуть спрощені митні процедури для «чесного бізнесу». Збільшити доходи бюджету від митниці планується шляхом збільшення консультаційних послуг митниці та організації їх цілодобової доступності. Також буде посилено контроль за рішеннями менеджменту митниці.

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Як повідомляв УНИАН, в липні 2015 року Кабінет міністрів України в рамках реформи Державної фіскальної служби прийняв рішення передати Закарпатську, Львівську, Волинську та Чернівецьку митниці в управління міжнародної компанії. У число таких компаній увійшла британська компанія Crown Agents. Імовірно, управління митницями буде проходити в експериментальному режимі.

В кінці липня глава уряду Арсеній Яценюк повідомив, що доручив керівництву Державної фіскальної служби організувати конкурс з відбору керуючої митницями компанії і виписати для нього умови.

У серпні Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу із залучення міжнародних компаній - радників щодо реформування державної митниці.

У грудні 2015 року Яценюк заявив, що уряд не відмовляється від ідеї передати митниці в управління іноземним компаніям, щоб зробити їх роботу ефективною і викорінити корупцію.