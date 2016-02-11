Бізнес переплатив 24 мільярди податку на прибуток - Насиров
Зазначається, що в бюджет не закладено ресурс на відшкодування цих коштів.
Сума переплаченого підприємцями податку на прибуток на сьогоднішній день становить 24 мільярди гривень, повідомив у ході засідання комітету Верховної Ради з податкової і митної політики голова Державної фіскальної служби Роман Насиров.
"У бюджет, на жаль, не закладено ресурс на відшкодування цих коштів", - зазначив він.
Насиров зазначив, що пропонував уряду закласти вказану суму до бюджету або використовувати фінансові інструменти.
"Ці гроші треба повертати бізнесу", - підкреслив він.
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Як повідомляв УНІАН, доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за 2015 рік склали 587,1 мільярда гривень, що на 162 мільярда гривень, або на 38,1% більше, ніж за 2014 рік.