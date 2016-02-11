Голова ЦБ Росії: не будемо витрачати резерви на підтримку рубля - потрібно знизити залежність від нафти

Банк Росії не підтримує ідею підтримки рубля за рахунок витрати золотовалютних резервів, повідомляє РБК з посиланням на заяву глави регулятора Ельвіри Набіулліної.

"Витратити їх можна дуже швидко, після чого економіка повернеться до тієї ж ситуації, а курс буде ще більш волатильним", - сказала голова ЦБ.

Вона зазначила, що курс рубля стабілізується, коли стабілізуються ціни на нафту. Найкращий спосіб досягти стабільності курсу - це диверсифікація економіки, для меншої залежності від нафти.

За словами глави ЦБ, регулятор не розглядає плани щодо зміни курсової політики, в тому числі для поповнення бюджету.

"Мінфін не розглядає такий варіант поповнення бюджету, ми з ними на контакт. Такий вплив штучно і буде мати негативні наслідки", - сказала Набіулліна.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела в російському уряді повідомило, що Центробанк спільно з кабміном можуть скоординувати дії для вирішення проблеми бюджетного дефіциту через падіння цін на нафту за рахунок неформального таргетування курсу рубля.

Reuters писав, що уряд не збирається публічно встановлювати будь-які орієнтири за курсом рубля для вирішення бюджетних проблем. Джерело агентства підкреслило, що ЦБ не потрібно повертатися до публічного таргетування курсу рубля, для цього достатньо корегувати темпи та обсяги операцій на валютному ринку.

"Сенс не в тому, щоб девальвувати рубль, ніхто не збирається повертатися до таргетування курсу. Мова лише про те, щоб стримувати рубль від зайвого зміцнення у разі нижчих цін на нафту", - пояснив один з чиновників.

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У Мінфіні у відповідь на цю інформацію заявили, що не обговорюють і не допускають можливості цілеспрямованого ослаблення курсу рубля". "Навпаки, на даний час йде робота над заходами щодо бюджетної консолідації та скорочення дефіциту федерального бюджету. Такі заходи, з точки зору Мінфіну РФ, значно зміцнять курс", - підкреслили у відомстві.

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Прес-секретар російського прем'єр-міністра Наталія Тімакова пізніше заявила, що Кабмін не розглядає можливість ослаблення рубля. Вона назвала подібні припущення "нісенітницею" і підкреслила, що курсове співвідношення між рублем та іншими валютами визначається попитом і пропозицією. Податкова політика уряду спрямована на зниження дефіциту, згодом це дозволить зміцнити рубль, зазначила Тімакова.