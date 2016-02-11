Кабмін готовий представити в Раді програму своєї діяльності в 2016 році

Кабінет міністрів України схвалив програму роботи на 2016 рік, основи роботи уряду на 2017 рік і готовий представити свої розробки на розгляд до парламенту, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Це програма діяльності уряду та базові принципи політичної діяльності на 2016 рік, - сказав він. - Це наш загальний план між урядом, парламентом і президентом. Але основа цього плану - не тільки 379 вкрай важливих рішень, які уряд має вжити разом з парламентом, - і конкретних предметних рішень".

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав парламент взяти активну участь у формуванні програми роботи уряду протягом найближчих 12 місяців, оскільки така спільна робота послужить на користь країні.

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Сьогодні, 11 лютого, Яценюк заявив, що Кабінет міністрів готовий відзвітувати у Верховній Раді щодо виконання Програми діяльності уряду за минулий рік у вівторок, 16 лютого.