Кабмін допускає продаж пакета акцій "Укрексімбанку" та "Ощадбанку"

Кабінет міністрів України розробив стратегію реформування банківського сектора, що передбачає можливість продажу пакетів акцій системних державних банків, до яких належать "Укрексімбанк" і "Ощадбанк", а також профілювати їх діяльність.

Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько на засіданні уряду в четвер.

“Стратегія передбачає поділ держбанків на системоутворюючі та несистемоутворюючі. До першої групи належать "Ощадбанк" і "Укрексімбанк", за якими передбачено продаж не менше 20% акцій в середньостроковій перспективі до середини 2018 року. Для системоутворюючих банків, таких як "Укргазбанк", "Родовід", УБРР та ін., розроблено як стратегію виходу держави з акціонерів шляхом приватизації, так і ліквідації", - сказала вона.

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Також Яресько повідомила, що "Ощадбанк" буде займатися роздрібним сегментом ринку, а "Укрексімбанк" буде профільований на обслуговування експортно-імпортних операцій.

Крім того, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що уряд пропонує змінити порядок відбору і призначення наглядових рад держбанків, склад яких раніше визначався за квотами гілок влади.

"Тепер буде 7 незалежних директорів у держбанках, які будуть вибиратися в порядку, визначеному урядом", - сказав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, частка державних банків у банківській системі України складає близько 30%.

Раніше Мінфін планував розробити проект стратегії розвитку державних банків країни до кінця червня 2015 року, потім терміни пересунулися на кінець 2015 року.

В даний час держава через Міністерство фінансів володіє часткою в капіталі трьох входять у групу найбільших за активами фунучреждений України - "Укрексімбанку", "Ощадбанку" і "Укргазбанку". У перших двох банках частка держави становить 100%, в третьому - 93%. Також держава володіє 99,9945% акцій невеликого Українського банку реконструкції і розвитку (УБРР), створеного рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року.

В той же час Мінфін планує протягом найближчих двох років вирішити питання виходу з капіталу всіх державних банків, крім двох найбільших - "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".